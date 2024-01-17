「楓糖男孩」2024新春禮盒限定款18入，內含「楓糖奶油夾心餅乾」12入、「楓糖費南雪」6入，售價1020元。(The MAPLE MANIA 楓糖男孩提供)

「楓糖男孩」首度前進東區百貨通路美食甜品激戰區，於遠東SOGO台北復興館和新光三越台中中港店設立快閃櫃，圖為正櫃門市新光三越信義新天地A8店。 (The MAPLE MANIA 楓糖男孩提供)

龍年春節將至，不少企業團體與個人有送禮需求，除了琳瑯滿目的中式糕餅，日系風的甜點同樣擁有高人氣。以楓糖系列甜點為主題的知名日系品牌「The MAPLE MANIA 楓糖男孩」，因應農曆春節，將品牌人氣經典最受歡迎品項「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」組合，推出18入及28入2款國人送禮最愛的禮盒大小商品，搶攻春節送禮商機。

「The MAPLE MANIA 楓糖男孩」2024新春禮盒口味選品依舊以鐵粉深愛的「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」雙搭組合銷售，一次享有品牌上乘雙品楓味甜點。「楓糖奶油夾心餅乾」嚴選加拿大魁北克楓糖和發酵奶油並大量使用於餅乾中，另加入奶油巧克力作為夾心，襯托出楓糖的清爽甜味，口感輕脆、風味香濃。而「楓糖費南雪」則使用大量楓糖精心製作，另加入黑糖作為隱味，外表焦香酥脆、內部濕潤鬆軟，淺嘗一口，即可享受到滿滿楓糖的香甜滋味。

「楓糖男孩」2024新春禮盒限定款18入內含「楓糖奶油夾心餅乾」12入、「楓糖費南雪」6入，售價1020元；28入包含「楓糖奶油夾心餅乾」20入、「楓糖費南雪」8入，售價1480元。此外，品牌2024新春禮盒限定款也充滿迎龍賀新春的年味，業者特地將外包裝主色系採用台灣習俗象徵吉祥富貴寓意的鮮紅色及金色，更融入了充滿濃濃春節喜慶氣息的紅燈籠及紙扇花元素。此外還以流暢簡潔線條繪出金龍奔騰樣貌，祝福大家龍年行大運，好運「龍」總來。

今年「楓糖男孩」跳脫過往快閃佈點，首度前進東區百貨通路美食甜品激戰區，於遠東SOGO台北復興館設立快閃櫃，同步也在新光三越台中中港店設點限期販售，加上全台唯一正櫃門市新光三越信義新天地A8店，台北、台中、網路多管道銷售，串聯線上線下，以日式高人氣餅乾結合在地化的春節包裝及方便的採購模式，迎合年節想送非傳統禮盒的消費者需求。