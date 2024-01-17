立法院院長、副院長，將於2月1日新科立委報到後選出。民眾黨拋出國會改革4承諾作為合作條件，也傳出國民黨有意推「韓昌配（韓國瑜、黃國昌）」與民眾黨合作。針對未來的立院副院長人選，前立委郭正亮認為，民眾黨未來可能會開一個記者會，也許會說他們決定不進行人事合作，就是自己投自己，保持未來在法案、預算，最大的獨立自主性。

針對未來的立院副院長人選，郭正亮今(17日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，民眾黨不會去跟藍綠談了，可是藍跟綠還是會投給民眾黨，制度是立委互選。若是國民黨決議還是硬塞給黃珊珊，黃珊珊還是會當選，綠的、藍的都投給黃珊珊，搞不好還拿到全票當選。綠的最希望黃國昌去當副院長，如果民進黨硬塞給黃國昌，黃國昌也不會客氣的。

郭正亮認為，藍跟綠可以自動自己做決定副院長要投給誰，因為院長是游錫堃跟韓國瑜競爭是確定的。民眾黨未來若真的開了一個記者會，也許會說他們決定不進行人事合作，他們就自己投自己，保持未來在法案、預算，最大的獨立自主性。藍跟綠還要硬投人家嗎？ 他相信民眾黨會有一個記者會，不過現在時間還早。