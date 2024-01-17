2024總統選戰結果出爐，民眾黨總統候選人柯文哲以得票率26.46%淪為第三名，而民眾黨選前質疑外界民調不準確，黨主席柯文哲選後仍稱是「年輕人投票不如預期」，才讓人覺得內參民調不準，引發討論。對此，前立委蔡正元指出，黃珊珊從過去選立委、選台北市長、藍白合、封關，已經做了4次假民調，真的是假民調慣犯，柯文哲不懂民調才被黃珊珊糊弄；蔡也說柯吵的問題不對，不該再談民調，應該去批評民進黨用行政手段打壓年輕人投票意願，並開始推動不在籍投票。

對於民眾黨選前質疑外界民調不準，但自己的內參民調距離選舉結果差距最多，蔡正元今(17日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，黃珊珊連續三次做假民調，第一次她競選台北市長，一直說自己「坐二望一」，結果選到第三名，找一堆理由解釋自己輸得很慘、說民調不準。第二次做假民調是在藍白合期間，一直說柯文哲自己選會贏；第三次是在封關之前的內參民調，又講說柯文哲已經快贏了。

蔡正元爆料，黃珊珊不只是做了3次假民調，而是4次，有一次黃珊珊跟他競選立委，當時是姚立明跟她在一起，黃陣營也公佈民調贏蔡正元20%，「後來(黃珊珊)輸我20%」，已經有四次紀錄了，柯文哲還相信她，真的是假民調慣犯。

蔡正元認為，柯文哲真的不懂民調，所以就被黃珊珊糊弄了，但柯文哲吵這問題不對，年輕人投票率低沒錯，選前就說過柯文哲要當選只有一個機會，「40歲以下的人投票率高達85%」，但這幾乎是不可能的事，何況民進黨打壓，今年沒有返鄉專車、沒有高鐵優待票、沒有加開鐵路跟班機，連金門的返鄉軍機都不讓飛。

蔡正元表示，民進黨刻意用行政手段，打壓年輕人投票率，柯文哲應該大聲呼喊「民進黨為甚麼打壓小草的投票率！增加年輕人投票的障礙！」因為年紀大的人通常戶籍地跟生活圈是一致的，但年輕人會在外地就學、就業，生活圈跟戶籍地會離的很遠，這才是柯該打的主訴求。

蔡正元也說，柯文哲應該去推動不在籍投票，年輕人多去投票就會佔便宜，真正要改革的是選舉制度對年輕人、對在外工作的人不公平，這樣才有高度，還回去講其他民調都不準，就是著黃珊珊的道了。