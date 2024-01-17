動力火車17日宣布4月返場高雄巨蛋開唱，並推出新歌邀來玖壹壹合作。（華研國際提供）

動力火車17日宣布將在4月20、21日返場高雄巨蛋舉辦安可場演唱會，不僅有演唱會好消息，時隔3年的新專輯也已經箭在弦上，日前釋出邀來好友「玖壹壹」合唱敬友情新單曲〈趁少年〉，動力火車很開心與好朋友合作，玖壹壹則搞笑喊，「第一首實境秀合作主題曲時壓力才大，因為兩位的歌唱實力太強，高音都是用真音在唱。」

他們當時在拍攝實境秀《歡迎光臨-等你來家1》結緣，這次二度合作，默契十足，不過，動力火車一開始收到新歌Demo得知是一首台語歌時，兩人不約而同地感到有一點壓力，尤秋興先說：「要認真練歌了，因為和中文詞不一樣，看到台語歌詞就覺得『難唱』了。」顏志琳則直言，「在錄這首歌的時候，其實自己是感到蠻有壓力的，因為唱的詞比較多，台語又不是太好，會跟同事請教台語詞以及咬字的發音唸到最好。」

動力火車去年在台北安可場上，分別向嘉賓林俊傑和告五人邀歌成功，這次更宣布返場高雄開唱，加上與玖壹壹合作新歌〈趁少年〉，高雄演出內容令人期待，動力火車掛保證表示：「新歌一定會唱，期待可以在高雄巨蛋唱新歌給大家聽，希望大家練好歌跟我們一起大合唱。」