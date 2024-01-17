許多人都會在家裡開伙解決一餐，這時擁有各種基本的調味料，對於料理時調理味道可說是事半功倍。一位近日開始自煮料理的網友表示，目前他在家裡準備了鹽巴、醬油、黑胡椒、白胡椒等調味料，不過卻覺得料理變不出花樣，因此好奇「廚房至少必備哪些調味料？」，貼文曝光後引發熱議，許多人建議，其實不存在萬用醬料，不過他的基本調味料還缺了很重要的「糖」。

原PO在PTT發文指出，最近他開始想在家裡自己煮飯，學做一些簡單的入門料理，因此在家準備了鹽巴、醬油、黑胡椒、白胡椒等調味料，但是煮了幾次卻發現味道沒有什麼變化，因此對於該去超市添購哪些調味料相當苦惱，「所以想問大家廚房至少必備哪些調味料？或是適合新手的萬用醬料？」

對此，許多人紛紛推薦，「鹽巴、鰹魚粉、黑胡椒、辣粉、醬油，我幾乎只用這5種」、「醬油、鹽、米酒、味淋、蠔油、鮮味炒手、二砂糖、香油跟醋，我家大多用這些調料」、「來個冷門但其實蠻實用的，番茄醬」；不少人則建議原PO可以再多準備糖，「超多，但最少最少糖跟鹽」、「糖、味醂、清酒、醋（如果喜歡醃一些小菜）」、「鹽、糖、醬油、白胡椒，這樣應該夠很多很多中式家常菜了」。

另外也有網友說明，家中常備調味料應以原PO想做的料理為主做發想，「你可能要先說你常做哪類的料理，畢竟所謂的萬用醬料其實不存在，不同種類的料理都有適合跟不適合的調味料」、「查你要做的菜的食譜，再看缺什麼」、「缺什麼買什麼，不要亂買，買到放過期都還沒用幾次」、「看你要做什麼再去買，或有更多經驗了再添購，不然很容易買錯或買了不習慣、不會用」。