難抵營運成本壓力，南北海運公告今年度台北港-南竿航線將採包船方式營運，並暫停固定航線。南北海運表示，經多方考量，不得不做此決策，霧季期間若有疏運需要，公司會全力配合縣府政策執行。

2022年4月起，南北海運經營馬祖往返台北港的固定航線，藉由高速快輪，將台、馬兩地海上航程縮短到3小時，是馬祖海運重大突破，便利性與舒適度受到各界好評。據港務處資料，2023年台北港航線往返載客1.4萬人次。

南北海運指出，近2年間，營運成本不斷增加，航線經營維護面臨諸多挑戰，公司採取了一系列的措施來降低成本，但虧損的壓力仍然難以承受；因此，決定自今年起暫停行駛台北港固定航線，改以包船方式繼續經營。

南北海運表示，2022年開始展開台北港到馬祖南竿航線，400多趟航次共疏運近7萬人次，但是一趟台北港到馬祖，油料費就達30幾萬元，還不包含船員薪水的人事費，開航迄今未賺錢。

為了公司可持續發展和長期營運，必須做出這樣的調整。未來，公司仍將積極協助政府在霧季進行緊急疏運工作，為馬祖地區的交通出行提供協助，同時感謝鄉親、旅客對公司的支持。