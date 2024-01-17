雲林縣警察局新任局長李建民、卸任局長林故廷17日舉行交接典禮，警政署警政委員黃勢清監交後致詞表示，去年雲林縣發生警匪槍戰員警「命大」，只是被子彈擦過頭部，肯定林故廷公關做得好，守住負面新聞，5天後才上電視。該案員警家屬無奈表示，基層員警只是長官的墊腳石。

該案發生於去年10月21日，台西分局橋頭派出所員警林俞宏及所長受理一起車輛掉落農田服務案件，不料求助者竟是毒品及槍砲通緝犯，嫌犯掏槍朝警員林俞宏頭部開槍，林員閃避仍遭子彈打到頭骨邊緣，回擊8槍逼退歹徒，林俞宏因腦部受子彈震波衝擊，外傷康復後走路歪斜，迄今仍在休養復健中。

雲林縣警察局新任局長李建民（右一）、卸任局長林故廷（左一）17日交接印信，警政署警政委員黃勢清（左二）監交，雲林縣長張麗善（右二）。（周麗蘭攝）

警政署警政委員黃勢清在監交雲林縣警察局長交接後致詞表示，關於值勤安全，去年雲林縣發生一件案子，同仁命大，子彈只是擦過部而已，而且事過5天才上電視，「我要誇讚故廷做得好，這種新聞比較負面的、不好的新聞有辦法守得住」，他擔任雲林警局長時也發生過命案，從頭到尾沒上電視，沒上新聞，雲林就是有這個功力不讓它上媒體，建議警政署公關室的同仁學得點。

林俞宏父親得知此番談話表示，原來兒子和歹徒槍戰死裡逃生在高官眼裡竟然是恥辱丟臉之事，難怪壓著新聞，兒子撿回一命，長官不思執勤安全如何調整改進，只擔心是否被影響陞遷，實在是基層員警的悲哀。

林父表示，兒子是這起槍戰中唯一掏槍與歹徒對開的人，兒子被歹徒指著頭部開槍時，因平時訓練有素瞬間撇頭閃避，才躲過子彈直射頭部，冒著九死一生的態度值勤，卻被視為命大，實在無言。