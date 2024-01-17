去年12月25日新北某國三生，因勇敢為同學挺身而出遭割頸亡震驚社會，涉案的「乾哥、乾妹」遭網友肉搜，立刻引起新北地院發聲明應「即刻下架」有關涉案人資訊，以免觸法；今(17)日死者母親首發聲，面對心愛的兒子離開不忍慟喊「我就是希望兒子可以回來而已，你幫我問問看兒子什麼時候可以回來」；死者母親在告別式前，每天都會到葬儀社唸經陪伴兒子，也希望用此方式讓自己有活下去的希望。

去年25日新北某國三生，因勇敢為同學挺身而出遭割頸亡震驚社會，涉案的「乾哥、乾妹」立刻被PTT與Dcard網友肉搜，後來新北地院也聲明，應「即刻下架」涉案人相關資訊，以免觸法，還有網紅在臉書發聲，要做圖放在宣傳車上公佈涉案「乾哥、乾妹」照片，引起一連串的風波。

而死者的父親日前委託他人發聲明表示，「乾哥乾妹」遭收容的相關新聞，由於已進入司法程序，無從評論，並透露驟然痛失愛子，告別式的流程細節都還在討論，只想全心全意陪愛子最後一程，因此還是以處理後事、安撫妻子、照顧姐姐為主。

據《TVBS新聞網》報導，遭割頸身亡的國三生母親，在事發之後，每天都會到葬儀社會館陪伴兒子，且每日唸經希望兒子即身成佛「也讓自己有活下去的希望」；面對心愛的兒子死去，媽媽不忍慟喊「我就是希望兒子可以回來而已，你幫我問問看兒子什麼時候可以回來」，場面讓人鼻酸，最後，家屬也希望告別式順利舉辦，陪伴兒子走完生命最後一程。