印度賈坎德邦的拉姆格爾縣（Ramgarh district）發生一起人倫悲劇，當地警方表示，一對夫婦涉嫌殺害他們17歲女兒，原因竟只是因為女兒拒絕從她的定存中提取金錢給們，而向警方舉發的，正是死者的哥哥。
據《新德里電視》（NDTV）17日報導，這名17歲的女孩庫瑪里（Khushi Kumari）於上週六（13）日被發現在她的房間上吊。警方表示，她的哥哥向當地警察局投訴，並指控他的父親和繼母殺害了他的妹妹，在她拒絕從定存賬戶中提款給他們之後，將她的屍體吊起。庫瑪里銀行帳戶中有60萬盧比的定存（約新台幣22萬7）即將到期。
本週一（15）稍早，數百名當地民眾在警察局外示威，要求警方立即逮捕這對夫婦，當地警官比連德拉（Birendra Kumar Chaudhary）表示，目前警方已經逮捕了馬託（Sunil Mahto）和德維（Punam Devi）
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