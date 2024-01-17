台諾斷交，我積極鞏固友邦，甫當選下任總統的賴清德副總統，今（17）日下午與帛琉共和國總統惠恕仁進行視訊談話，期盼未來進一步發展雙邊關係及各領域合作，展現臺帛友誼的韌性與價值。惠恕仁也回應，相信賴清德將發揮領導力，持續致力於印太區域的自由及開放。我們也要向國際展示兩國夥伴關係的韌性，以及雙邊關係穩健成長。

賴清德在視訊談話中首先感謝惠恕仁對他當選的祝賀，「這對我與臺灣人民而言意義重大」。並表示，這場選舉顯示了臺灣人民堅決捍衛的民主價值。他期待未來臺灣能與惠恕仁總統領導下的帛琉持續緊密合作。

賴清德提到，記得2022年11月，他代表蔡英文總統前往帛琉訪問，不僅受到惠恕仁總統的熱情接待，帛琉人民的溫暖與好客更是令人難忘。尤其在惠恕仁總統的導覽下，讓他親自見證帛琉的海洋觀光魅力。

他強調，與帛琉的交流非常重要。不僅是因為惠恕仁前年的盛情款待，更重要的是，中華民國臺灣與帛琉共和國在公衛醫療、農漁畜牧、潔淨能源、基礎建設、數位合作、氣候變遷、教育訓練及婦女賦權等各項領域，都有密切的合作。

他承諾，未來，將持續加強雙方在這些領域的合作，並向帛琉人民展示臺帛友誼的韌性與價值。他始終深信，民主使臺帛兩國關係更緊密。期待未來雙方繼續攜手努力，進一步發展雙邊關係。最後，他也再次感謝惠恕仁的祝福，並誠摯邀請他參加5月的就職典禮。

惠恕仁首先代表帛琉人民誠摯恭喜賴總統當選人及蕭副總統當選人。並表示，此次選舉，展現出臺灣人民對自由、民主的堅定支持。他相信賴總統當選人將發揮領導力，並持續致力於印太區域的自由及開放。

他說，他與賴的友誼非常深厚，雙方曾多次會面。記得他第一次訪臺時，雙方歡慶臺帛旅遊泡泡啟動；賴清德也於前年訪問帛琉，見證兩國的友誼及夥伴關係。

惠恕仁指出，今年臺帛將歡慶建交25周年，兩國雙邊關係強健且持續成長，在許多方面都可以看出，臺灣是帛琉重要的夥伴，合作領域包括農漁業、醫療、教育及基礎建設，但他更感謝賴清德特別著力於旅遊觀光及經濟韌性方面，不只推廣旅遊泡泡，也在訪問帛琉時重啟華航至帛琉的直飛航班，希望未來能帶動更多航班。

惠恕仁也再次表達恭賀之意，並感謝賴清德對於雙邊夥伴關係的堅定支持。他期待參加賴的就職典禮，以及未來賴清德以總統身分來訪帛琉。

他強調，我們要向國際展示兩國夥伴關係的韌性，以及雙邊關係穩健成長；同時也要告訴世界，我們堅定支持民主及法治，相信團結在一起，繼續互相支持，力量更大。