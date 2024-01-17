諾魯15日突與我斷交，並在聲明中引用聯合國大會《第2758號決議》作為斷交理由，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格16日對此表達遺憾，並說明該決議並未就台灣地位做出決定，也未排除台灣與其他國家建立外交關係，同時未排除台灣有意義參與聯合國體系，對本決議遭扭曲為打壓台灣的工具感到失望。前立委蔡正元打臉強調，1979年美台斷交，就已排除自己與台灣的外交關係，要不然美國帶頭違反一個中國原則看看？

蔡正元今(17日)在臉書發文提到，AIT主席羅森柏格表示，聯合國《2758號決議文》1、沒有決定台灣的地位，2、沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，3、沒有排除台灣有意義的參與聯合國體系。羅森柏格講這些都是廢話！沒有排除台灣參與聯合國體系嗎？美國卻從未提案讓台灣當觀察員，也從未支持台灣參加IMF等組織，IMF還是美國主控下的聯合國體系，美國是IMF內唯一有否決權的國家，卻排除台灣只讓中國大陸參加？

「換言之，美國自己把台灣排除在聯合國外！」蔡正元表示，話說是中共打壓？美國也怕中共打壓的話，就會變成中共打壓是合法合理的？更證明2758號決議文的效力確實存在！什麼叫「有意義的參與」？台灣只能用「地區」的身分參加WTO，不能用「國家」的地位參加WHO、IMF等聯合國體系組織，這不就證明《2758號決議文》的威力？「羅森柏格裝什麼傻？AIT主席的書唸得不太好！」

蔡正元質疑，再說真的沒有排除任何國家與台灣建立外交關係嗎？美國不是早就在1979年，排除了自己與台灣的外交關係嗎？任何國家要與台灣建立外交關係，不就都要與中國大陸斷交嗎？這就是《2758號決議文》所產生的一個中國原則，美國都不敢違反，還能剩下幾個國家敢違反？

聯合國第2758號決議文小檔案。（崔慈悌製圖）

蔡正元指出，最後談「台灣的地位」，表面上《2758號決議文》確實沒有提到台灣的字樣，但好像讀過很多書的羅森柏格也不要裝傻：《2758號決議》之前有兩個修正案，第一個修正案是美國所提的「兩個中國」案，已經被聯合國大會絕對多數否決，「中華民國」的國家地位也被否決。第二個修正案是沙烏地阿拉伯所提的「一中一台」案，更被聯合國壓倒性的多數否決，「台灣」的國家地位也徹底被否決。

蔡正元強調，聯合國《2758號決議案》通過後，一個中國原則就此確立，這就是台灣的法律地位：台灣是中國的一部份。1979年美國用斷交行動接受了，2024年美國只剩一張嘴巴！要不然美國帶頭違反看看？

「當然啦，中國大陸現在不是『康熙』，所以沒有要武力統一台灣！」蔡正元直言，但中國大陸現在也不是「光緒」，也沒有要割讓台灣給美國或台獨。中國大陸現在只想當「同治」，與美國和台獨「共治」台灣，這些論點，美國、中國、台獨聽起來都很刺耳，但確是鐵錚錚的事實！