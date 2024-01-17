歐陽妮妮是資深藝人歐陽龍與傅娟的大女兒，近日爆出將在今年春天與男友張書豪結婚，引發關注。歐陽妮妮昨（16日）透過社群網站發出一張照片，表情似乎在無聲透露近日的心境。

歐陽妮妮透過臉書發文寫下：「用一張照片表達最近的狀態」。畫面中她曬出與妹妹歐陽娜娜的合照，將頭靠在對方肩膀上，看上去面無表情，歐陽娜娜則是緊閉雙眼，似乎有些疲累。

歐陽妮妮發文曝「最近狀態」。（圖／翻攝自歐陽妮妮 臉書）

歐陽妮妮似在無聲透露近期面對謠言的無奈心聲。貼文引發部分粉絲暖喊加油，但也有網友不買單，直酸：「近況就是廢不是嗎？」、「大陸藝人抓著台灣國籍」，引發兩極留言。

至於結婚傳言，張書豪15日出席記者會時，澄清該消息就是個「烏龍」，但不排斥結婚，一切順其自然，相較於過去兩人低調談情，如今面對感情問題，張書豪變得較大方些。

父親歐陽龍先前則表示：「我目前還沒有得到這樣的訊息，不過小孩都大了，有自己的想法，做家長的也不便去催促他們，我們完全尊重他們的決定」，並誇讚張書豪「是個孝順的孩子，心地也很善良，只要他對妮妮好，我們都祝福」。