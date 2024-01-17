疾管署副署長羅一鈞。（資料照片）

疾管署副署長羅一鈞今（17）日二度開記者會說明，2020年11月指揮中心對外說明預計疫苗採購經費115億元以採購1,500萬劑每劑700元估算，不含冷鏈運送及其他作業費用。不過，國民黨新科立委羅智強引述衛福部2022年10月6日給立法院的報告，跟高端疫苗一樣是攝氏2-8度冷運物流的AZ疫苗，每劑冷鏈決標金額是10.6元；換句話說，高端疫苗就算加上冷鏈成本也只是710.6元，結果衛福部居然給出了每劑881元的天價，羅痛批，「還有臉說自己沒有圖利？」

疾管署昨天臨時開記者會公布高端新冠疫苗採購合約，沒有化解外節疑慮，反而引發更多爭議。疾管署今（17）日二度開記者會反擊，由副署長羅一鈞出面，列出八大爭議逐一澄清，他強調高端還未通過EUA就完成議價，疫苗預採購是各國皆然。

對於為何高端疫苗採購價格高於預算所編列700元？羅一鈞說明，2020年11月指揮中心對外說明預計疫苗採購經費115億元以採購1,500萬劑每劑700元估算，不含冷鏈運送及其他作業費用。當時尚在規劃採購初期，各項資訊均不明確，僅能以預估價格編列預算 。2021年2月至5月間雙方進行議價，疾管署在過程中盡力維護採購方權益，將單價從賣方最初報價 950元，協商至單劑量每劑881元、多劑量每劑810元，並於契約條件增列疫苗配送點須達200點，且廠商需負疫苗驗收至出貨前的全部保管責任，以及銷毀等其他作業支出 。

對此，國民黨新科立委羅智強認為，「看似言之成理，實際污辱民眾智商。」

羅智強指出，今天疾管署說，2020年所說1劑700元，是初步估計，並未包括「冷鏈價格」，未以較高價格採購高端疫苗。

羅智強引述衛福部2022年10月6日給立法院的報告，跟高端疫苗一樣是攝氏2-8度冷運物流的AZ疫苗，每劑冷鏈決標金額是10.6元，換句話說，高端疫苗就算加上冷鏈成本也只是710.6元，結果衛福部居然給出了每劑881元的天價，羅痛批，「還有臉說自己沒有圖利？」