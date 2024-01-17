2024年大選結束，民進黨贏得總統大選，國民黨成為立法院多數黨，民眾黨則獲得8席立委。前立委郭正亮認為，選後，3位總統候選人，最高興的是民眾黨主席柯文哲，國民黨千萬不要大意。

郭正亮今(17日)在中天《綠也掀桌》節目中表示，三黨可說是有輸有贏，國民黨立委選得很好，38席變54席， 這是大進步。柯文哲的表情則是「我挺住了」，所以他是小小高興。事實上，這3位總統候選人最高興的是柯文哲 ，立委選舉8席門檻過了，佔住了8席，總統大選得票率則拿到26%，這不容易。

郭正亮指出，接下來要觀察幾個指標，民眾黨相對於國民黨，國民黨千萬不要大意。第一個就是在國會的聲量，大家要比拚這個；第二個則是改革的力度，因為國會的聲量，還會包括柯文哲作為民眾黨主席的發言。國民黨主席朱立倫的發言，會拚得過柯文哲嗎？柯文哲一定會比朱立倫多嘴很多 ，因柯文哲是一人黨，可掌握8席立委， 朱立倫掌握得住立院黨團嗎 ？

郭正亮認為，2026年議員選舉，柯文哲一定是遍地開花。各縣市都會提縣市議員；縣市長選舉則是「搖芒果」，也就是看民進黨跟國民黨初選誰沒過，可能就會問那人要不要用民眾黨的招牌出來選，因為就不用擔心年輕票了。