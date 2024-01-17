雖然不是凶宅，但若有民眾在房屋內自然過世，仍然會有一些禁忌。一名網友詢問，房客在租屋處意外過世，除了床墊要扔之外，其他家電、家具是否也需要一起處理，引起討論。

一名網友日前在臉書「爆系知識家」表示，房客在租屋處因為身體不適的關係意外過世，大概3天後才被人發現，雖然喪葬事宜已有單位接手處理，但房客的家人卻遲遲未出面，房東只好自掏腰包請人來清潔，但想知道除了床墊一定是要丟的外，其他家電如電視、冰箱等，是否也需要全部整理掉。

大部分人認為「整組床處理掉即可，含棉被枕頭這些，如果可以，請人來淨宅一下，這樣就可以了，用不著連家電也丟掉，這樣太過了」、「床墊，最多丟到床組而已吧」、「通常三C不會丟，都是家具衣櫃丟（會有味道），相信我，我有經驗」、「可以變動一下房間擺設，如果家具有沾到味道建議丟掉」、「貼身的要丟，像坐的、躺的，床墊一定也丟，床架見仁見智，反正有棉布類的會沾亡者的氣息」。

不少人也大讚房東佛心，說「我覺得你是個好房東，每個人都會面臨最後里程，從你發文就感受你是個善良人」、「你人真好，祝你健康順心」、「自己的房客，處理安好會有福報」、「您的善心，這位因病辭世的房客會感受到的，您會有福報的」。

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