去年季後被樂天桃猿放在60人名單外的左投賴鴻誠，經過考慮後決定加入台鋼雄鷹，他坦言，因為家庭因素考慮很久，但在老婆一句話讓他下定決心；對於新球季，他希望能夠盡快融入年輕球員，與他們一起到另一個殿堂，「不要害怕失敗，不去嘗試就不會成功。」

賴鴻誠去年季後成為自由身後，握有優先議約權的雄鷹與他接觸，最後在新年第1天點頭答應，與球隊簽下1年、月薪42萬合約。他坦言，真的是考慮很久才做出決定。

「因為自己住在桃園，家人、小孩的拉扯，最後交給老婆決定，她覺得，如果我有想法就去做，就不要顧慮到這麼多。」過去曾待過義大犀牛，賴鴻誠對於高雄並不陌生，算是回歸原點重新出發。

球季結束後賴鴻誠也維持基本訓練，主要針對重量、體能去做加強，也讓身體能夠恢復、代謝加速，希望新球季可以更加穩定，球速、控球都是。

球隊明天正式展開春訓，賴鴻誠說：「棒球就是靠球技、實力說話，雖然我現在有點年紀，想拋開年紀跟他們打成一片，希望可以跟他們到另一個殿堂去，失敗也是能進步更快的地方，不要害怕失敗，不去嘗試就不會成功。」