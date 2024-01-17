2024總統立委大選落幕，民進黨總統當選人賴清德將成少數總統，綠委許智傑認為，賴政府可以將未能連任立委的民眾黨人才納入內閣，引發討論。對此，即將卸任的民眾黨立委陳琬惠表示，賴政府的首任閣揆應該會選對在野黨態度較軟的人，避免朝野激烈攻防，而民眾黨人才入閣只是測風向。同台的媒體人陳揮文則笑說，陳琬惠沒有被點名入閣，「民進黨很多人被她搞下台了，害慘這麼多人，還想入閣、妳入監啦，沒把她關起來都要偷笑了」，此話一出也讓陳琬惠都笑了。

民進黨立委許智傑日前拋出，延攬民眾黨相關人士入閣的可能性，並點名即將卸任的民眾黨立委張其祿、賴香伶以及新科立委黃珊珊的哥哥黃曙光。

對於未來賴政府內閣人事，陳琬惠今(17日)在政論節目《新聞大白話》分析，賴清德的個性比較小心，應該會想跟蔡政府做切割，而現任行政院副院長鄭文燦被揭弊的事情太多，賴也都切割，鄭文燦當閣揆的機會不高，副院長應該會找比較熟悉政治、派系運作的人物，院長則是會找對在野黨態度比較軟的人，避免朝野之間攻防太強烈。

對於許智傑邀請民眾黨人才的說法，陳琬惠認為，只是放風聲出來、測測風向。同台的媒體人陳揮文則笑說，「為甚麼陳琬惠不能入閣！民進黨很多人被妳搞下台了，害慘這麼多人，沒把妳關起來都要偷笑了，還想入閣、妳入監啦」，陳宗彥被她幹掉，踢爆一堆弊案，「妳自己要小心啦，最近不要去台南了」。

陳琬惠也笑說，她入閣就麻煩了，全部弊案都挖出來，光電相關的自己要小心，「不可能點名我啦」。