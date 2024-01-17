大陸旅遊綜藝《花兒與少年》第五季找來秦海璐、秦嵐、辛芷蕾、迪麗熱巴、趙昭儀、王安宇、胡先煦一同去旅遊，一行人陸續到沙烏地阿拉伯、克羅埃西亞以及冰島，最新片段幾人到冰島品嘗當地特色羊屁股，但疑似味道太濃烈，讓幾人邊吃邊嘔吐，猙獰表情全被拍下。

《花兒與少年》一行人挑戰冰島臭食，片段中女星趙昭儀挑戰特色小吃羊屁股，入口後她面有難色，但還是在冰島招待者面前比出大拇指誇：「I love it（我喜歡）」，隨後她忍不住轉過身發出一聲乾嘔，讓秦嵐吐槽：「妳怎麼說假話呢？不是真愛？」引發眾人嘲笑，秦海璐也建議：「吃的時候不要喘氣」，等趙昭儀吞下後，她逞強表示「I love it（我喜歡）」，沒想到又再次乾嘔暴露真實想法。

男星王安宇接著嘗試，咬沒幾口就全吐出來，蹲在角落清理口腔，被問到是否喜歡，他也嘴硬表示：「是的，非常感謝你」。幾人笑料百出，收穫不少熱度。

之前幾人在節目中準備體驗冰島溫泉，女性嘉賓們全在房間內討論要穿什麼去泡溫泉，秦嵐默默穿上泳衣，詢問旁人「妳看我這個露不露？」秦海璐指了指鏡頭提醒「拍著呢」，秦嵐將泳衣外穿，裡面還穿著黑色的長袖長褲，造型讓秦海璐調侃就這樣穿著下水。讓網友們紛紛笑：「嵐姐除了在乎髮縫，其他都不在乎」、「秦嵐真的太可愛好搞笑啊」、「媽呀秦嵐這身材」、「秦嵐是要面子的你們都不要笑了」、「嵐姐還真是沒把我們當外人呐」。