佐賀縣議會日台友好促進聯盟拜會台南市長黃偉哲。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

佐賀縣議會日台友好促進議員聯盟石井秀夫會長17日率佐賀縣議會一行24人，拜會台南市長黃偉哲，雙方就農產推廣、少子化、城市行銷政策等議題交流，副市長趙卿惠、新聞及國際關係處蘇恩恩處長也與會。黃偉哲表示，相信透過這次和佐賀縣互動，雙方關係將更緊密。

黃偉哲代表台南186萬市民歡迎佐賀縣議會日台友好促進議員聯盟到訪，同時慰問年初發生在能登半島的大地震，並表示他捐出1個月薪水用於賑災，期望災區居民早日恢復正常生活。他也提到，疫情期間，台灣和日本互相捐贈口罩與疫苗，兩地互助關係如同好朋友。

今年是台南400，台南不僅舉辦台灣燈會，7月也將舉辦「台日交流高峰會」等一系列活動，黃偉哲也邀請佐賀縣的朋友一同前來參與，共同慶祝這個重要時刻。他也歡迎訪賓在台南訪問期間，參訪日本時代古蹟景點，品嘗台南在地美食，並深入體驗台南的文化風情。

石井秀夫會長表示，這次來台南非常高興，感謝黃市長百忙中熱情接待，希望未來日本與台灣之間能有更多、更深入交流。他提到，佐賀縣擁有約80萬人口，地理位置優越，且同樣有豐富農產品，可與台南多方交流。

石井會長說明，佐賀縣議會日台友好促進議員聯盟由佐賀縣議員組成，致力於促進日本與台灣之間雙邊交流，這次是該聯盟第7次訪問台灣，且今年定將再次來台南參與即將在台南舉辦的「台日交流高峰會」。