白營支持者對內參民調憤怒提出質疑，民眾黨總統候選人柯文哲16日針對選前民調展開檢討，稱是年輕人投票率不夠高，才會讓白營內參失真。精神科醫師沈政男強調，柯文哲最該反省的是，藍白合、當副手，才是當初的正確選擇，讓它破局是錯誤的。柯如果願意藍白合，至少就會有副總統可當，下一步就可能選總統，這才是比較理性的選擇。柯如果2028還是鄙夷藍營，不願意藍白合，也不可能當選，結果只會更慘而已。

沈政男今(17日)在臉書發文提到，選後有人、包括柯文哲身邊的人與一些評論家說，柯文哲雖敗猶榮！不用為了藍白合犧牲價值！當第三大黨也不錯！可以成為立法院關鍵少數！是嗎？柯文哲自己是這樣想嗎？他放棄台大名醫不做，從政撩落去，就只是為了成為第三大黨嗎？「顯然就不是嘛！他從政，尤其是一下子就選上台北市長，當然就是為了當總統嘛！怎麼會說，藍白不合，有第三大黨可當，也是不錯？大錯特錯！」

沈政男強調，選後柯文哲最該反省的是，藍白合、當副手，才是當初的正確選擇，讓它破局才是錯誤的，而破局的原因就出在他自己有些三心二意，加上旁邊的人在那邊起鬨吆喝，而踏出了錯誤的一步。旁邊的人，用錯誤的民調，讓柯文哲以為單獨參選也可能勝選，這根本是，一秒鐘就必須當場痛斥那些幕僚的糊塗行徑，認清自己不可能獨自當選的現實，而不是跟著幕僚起舞。

「有人說，柯文哲不是歷史罪人！因為，即使他不選，賴清德也會當選，柯粉不會投給侯友宜！」沈政男指出，確實如此，只是，柯文哲如果願意藍白合，至少就會有副總統可當，而下一步就可能選總統，這才是比較理性的選擇。現實狀況是，國民黨與民進黨就是有基本盤，柯文哲若不跟他們其中之一合作，絕對不可能當選總統。2024不可能，2028亦然。事實上，柯文哲的總統選舉支持度，在2020就是2成5了。

沈政男表示，從這次選舉可知，台灣的選制已經讓小黨完全沒有生存空間了，小黨連一席區域立委也選不上，因為藍綠已各有將近3成5的基本盤，而中間選民頂多就是3成到3成5，於是在三腳督之下，不只總統選舉，連立委選舉也不會有第三勢力的空間。「除非，與第二大黨合作！」

沈政男直言，不信可以去翻出四年前的民調來看，而且柯的支持度結構就是只有年輕族群，中老年幾乎是零。所以說，柯文哲以為自己2028有機會當選總統，因為年輕人會長大，越來越多年輕人支持他，就會當選？「我說，不會的！2028你的總統支持度，頂多就是2成5，只會更少，不會更多，除非，你願意藍白合！」柯文哲如果2028還是鄙夷藍營，不願意藍白合，選舉結果只會更慘而已。