大千世界無奇不有，搭飛機都能遇見活生生的蛇！泰國一架國內線空巴客機日前就出現罕見的嚇人場面，機上乘客瞥見一條蛇在座位上方行李櫃爬來爬去，周圍的乘客瞬間嚇到離座，場面混亂。所幸一名男空服員冷靜處理，設法把牠「關禁閉」，化解這場空中驚魂記。

綜合新加坡《海峽時報》、美國有線電視新聞網（CNN）周二（17日）報導，短影音平台TikTok近日出現一支網友瘋傳的影片顯示，隸屬亞洲航空（AirAsia）集團的泰國亞航（AirAsia Thailand）上周六（13日）一班從首都曼谷飛往度假勝地普吉島（Phuket）、以A320執飛的國內線航班FD3015，當天從曼谷廊曼機場（Don Mueang Airport）飛往普吉島途中，一名乘客注意到座位上方行李櫃上方有一條小蛇爬動，趕緊通報空服員。

影片顯示，機上一名男空服員手持塑膠瓶，把手伸到行李櫃上方，試圖引誘這條小蛇鑽進瓶內，但沒成功，後來他用塑膠瓶口把小蛇撥入塑膠垃圾袋封住，全程臨危不亂。小蛇出沒的行李櫃附近座位乘客有些趕緊離座逃開，其他人拿著手機記錄這一幕。飛機降落後，有人看見地勤人員登機查看小蛇就逮的區域，據悉機艙內並未查獲其他的蛇。這條小蛇是什麼品種，目前不得而知，也不清楚牠是如何「登機」的。

事後亞航聲明，乘客注意到行李櫃有小蛇，空服員在航機降落普吉島之前得知此事，受過良好訓練的機組員有能力處理這種事件，為了預防萬一，空服員安排受影響區域的乘客更換座位。航機安全著陸後隨即接受安檢，按照標準作業程序以深度清潔與薰蒸方式處理過後才營運下一個航班。

這是亞航集團歷來第2起機上出現活蛇的案例。2022年2月，亞航一架在馬來西亞境內由首都吉隆坡飛往沙巴（Sabah）的航班機艙，有人發現一條蟒蛇，當時導致這架航機轉降沙勞越州的古晉（Kuching）國際機場。如今又冒出一起「活蛇搭機」事件，亞航堅稱這是「極為罕見」事件。

這則影片引發網友熱議，除了討論小蛇可能透過何種管道鑽進機艙，也有網友提及亞航上周六這起事件令人想起2006年好萊塢電影《飛機上有蛇》（Snakes On A Plane）。該片描述刑案證人在一架客機面臨大量毒蛇圍攻的過程。