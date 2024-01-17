大反轉！控華航「素食餐」差別待遇只給老外 網紅遭空服員還原始末打臉 @ChinaTimes

一位男子近日搭乘華航從台北飛北京時，由於機上素食餐短少，一名老外和陸籍婦人先後向空服員反映，沒想到老外拿到一盤商務艙完整的素食餐，大陸籍婦人只有2盤小菜、1個麵包，讓他不平怒轟「這不是差別待遇，什麼才是？」；華航則說明，兩位旅客在訂位系統都確實未顯示預訂特別餐。不過有網友爆料，華航自此在內部發出公告，「組員特別餐不得挪用」，貼文曝光後引發熱議。

一位網友在PTT發文分享，由於發生特別餐爭議，華航內部特別發出一封主旨為「組員特別餐不得挪用」的公告，此後公服員若再把自己的餐送給客人吃，就是違反公司規定，「不患寡而患不均，以後沒訂到特別餐，不管自己忘記還是被旅行社衝康，大家一起通通不要吃」。

對此，許多網友紛紛回應，「把自己的給乘客吃，結果好心沒好報」、「還一堆人認為他很正義勒，不知道他根本搞不清楚狀況」、「看來就是老外先講先贏拿到餐而已」、「那個正義哥搞到以後素食餐點沒訂到的，就只能賭有素泡麵了，組員不會有素食餐給你囉」。

昨日有男子爆料，空姐接獲老外反應沒拿到素食餐，請老外稍等、她去想辦法，另一位空姐接獲大陸阿姨反應同樣狀況，卻只讓阿姨多吃一塊麵包，讓男子認為是差別待遇。

華航對此回應，經查兩位旅客在訂位系統確實未顯示預訂特別餐，女性旅客的旅行社第一次訂位時有預定特別餐，但未在期限內完成開票，第二次重新定位時未預訂特別餐，外籍男性旅客則是他航航班異常臨時簽轉，他航未即時提供旅客特別餐資訊，所以也沒有顯示預定特別餐；華航強調，「空服員依兩位旅客的需求，以商務艙的麵條、青菜、沙拉、麵包等有限資源運用，提供旅客能接受的餐點，盡力滿足旅客，並無差別待遇」。