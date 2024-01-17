楊恩典自幼於六龜區成長，以自身生命故事激勵國人，她也以感性的彩筆描繪台灣山林花、草、鳥、蝶之美。（茂管處提供／林雅惠高雄傳真）

交通部觀光署茂林國家風景區管理處為迎接2024龍年春節，特邀請國際口足畫家楊恩典老師以「春之戀」主題策畫以愛情、親情、自然美景等主題的畫展，展覽期間自2024年1月17日起至3月20日止，地點為新威遊客中心一、二樓展廳空間。

楊恩典自幼於六龜區成長，以自身生命故事激勵國人，她也以感性的彩筆描繪台灣山林花、草、鳥、蝶之美，本次展覽當中，老師為感謝茂管處邀展，特以茂林國家風景區內石板屋、紫斑蝶為主題，描繪了悠然、和諧的廣闊意象。

開幕茶會中，楊恩典闡述創作理念，並特別於現場佈設與春季互相呼應的唯美櫻花樹，畫裡、畫外皆為景觀。

茂管處處長柯建興表示，楊恩典於台灣的美感及生命教育中，都是標竿人物，在新威遊客中心可以看到她所著重的日常生活、捕捉當下之美，適合各個年齡層有童心的遊客，一同觀賞。

茂管處指出，展出畫作皆不可翻拍攝影，如有購買複製畫需求，可以洽國際口足畫藝協會，更多茂林國家風景區活動，可上Facebook粉絲專頁「Fun心遊茂林」獲得第一手資訊。