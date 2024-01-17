卡達和法國週二宣布，與以色列達成一項簡單協議，允許更多人道援助進入加薩，但同時, 40多名需要醫療照顧的人質，也要得到相應的藥品。

商業內幕(BusinessInsider)報導，卡達外交部在推特( X)上表示，「藥品和其他人道援助物資可以送入加薩，支援受戰爭影響最嚴重的平民。這是以色列提出醫療支援40名人質所需的藥品的交換條件。」

據卡達外交部稱，物資與藥品將在星期三裝箱，然後從卡達運往埃及，從拉法關口(Rafah)進入加薩。

不過，這項協議的其他細節，包括如何分發藥品，如何提供給人質，卻並未說明，但一位接受採訪的官員表示，這些藥品將分發給以色列認為需要的 40 名人質，這些人多半是老年人，或是慢性病纏身，長期需要藥品。

不透露姓名的官員表示，哈瑪斯同意該協議，是因為協議也對他們有利，終於可向加薩提供更多支援物資。

同時，以色列也面臨人質家屬的壓力，戰爭已經100多天，人質的健康狀態令家屬擔心。人質和失踪家庭論壇的聲明表示：「我們的家人在哈瑪斯地道中待了 98 天後，他們都面臨著生命危險，需要救命的藥物。」

上一次的停火，已經是去年11月的事。那一次的協議同意為期4天的停火，並釋放被以色列拘留的 150 名巴勒斯坦人，以換取50名以色列人質。雖然協議是4天，最終持續了6天，並換回100 多名人質，其中包括單獨協議而獲釋的外國人。