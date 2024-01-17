曾上過YouTube節目「一日台電」單元、外號「台電學姐」的郭庭均，本次擔任選手宣誓代表，也代表高雄區處參加節能診斷競賽。(台電提供)

號稱台電版奧運的第56屆技能競賽今（17）日在高訓中心舉辦主競賽日，共78個單位、1280人報名，創下近10年新高紀錄。其中超過420名是30歲以下年輕人，較5年前翻倍。

今年競賽自1月15日起至1月24日為期10天，在台電高雄訓練中心、大林發電廠及林口訓練中心等同步展開。千名參賽者在多達33類項目中得手腦並用，例如配電外線、地下電纜等經典賽事挑戰電力搶修技術，包含爬電桿、鋸電纜都要熟練專業才能勝出。節能診斷競賽則考驗「冷氣醫生」儀器量測與數據計算等燒腦功力。

台電總經理王耀庭表示，因應2050淨零碳排，現場工作增加很多，同仁技藝傳承必須要強化。而台電這幾年新陳代謝非常嚴重，老幹一直退休 新枝大量進來，如何讓新進同仁技術快速到位，就需透過技能競賽提升。

這次競賽，模擬平時停電事故需更換電纜線、變壓器與開關設備的「配電地下電纜類」備受關注，參賽選手須在時限內將多達6層、寬3公分的電纜線剝開，安裝接頭後再進行壓接、包覆絕緣防水層等程序，除工作技巧更考驗手速。連經濟部次長、台電代理董事長曾文生也下場體驗，親自操作配電地下電纜的壓接與絕緣處理作業。

配電地下電纜的50餘名選手中僅4名女性，其中台東區處陳相吟於2014年甫進入台電時，就曾因表現亮眼被選為技能競賽趣味體驗活動的魔王關主，和一群資深前輩、壯漢比賽剪鐵線。10年後參加正式競賽，她說平常多在狹窄人孔與地道裡工作，透過現場搶修與巡檢維護等多年實戰經驗，對比賽更有信心。

「節能診斷技術服務」是去年新增競賽，今年共有全台近10個單位的節電診療高手齊聚一堂。曾上過YouTube節目「一日台電」單元、外號「台電學姐」的郭庭均，本次擔任選手宣誓代表，也代表高雄區處參加節能診斷競賽。

她過去曾是負責配電外線維修的「蜘蛛人」，轉換崗位後搖身一變為「冷氣醫生」。至今已為高雄地區40多家高壓電力用戶進行診斷，其中一間銀行辦公大樓，依她開出的「處方」細心「治療」，現正陸續汰換冰水主機、水塔及冷卻水泵等設備，加上調整使用模式，預計完成後每年可省20萬度電、63萬元電費。