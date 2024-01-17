My favorite question during the interview and Shohei’s answer is so refreshing because I’m the same ❤️



If you were to self-score yourself now, for example, the 30 yrs old you imagined, when you were 20 years younger (than you are now), how many points would you give?



Ohtani: I… pic.twitter.com/I42TVYyndi — 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ 😎 (@shoheisaveus) January 16, 2024

棒壇巨星大谷翔平15日被任命為KONAMI（科樂美）棒球遊戲大使，適逢棒球名作《實況野球》邁入30周年，首作於1994年3月推出，碰巧大谷出生於1994年7月，毫無疑問是最佳代言人。大谷表示挑戰二刀流也有受到實況野球的影響，他以自身的情況對照遊戲裡的養成選手，「我練習棒球時把自己當成實況野球的選手。」

大谷翔平也談到收養愛犬「Dekopin」（彈額頭）的原因，當時他因為肘傷不能出門，才找了Dekopin來陪伴，他們一起復健，而且睡在一起。大谷還笑說，他一開始打著石膏，所以照顧起來很麻煩。這隻公狗甚至是有護照的，大谷無聊就幫牠做了一張，姓氏為大谷，名為Dekopin「Decoy」（英文名），出生年為狗年，國籍是美日雙重國籍。

即將邁入30歲巔峰期，大谷青少年時期許在25或30歲成為一個更沉著的男人，但他總覺得自己還像個孩子，愈來愈往相反的方向前進。但他的初心不變，就是要成為最好的球員，幫助新東家道奇拿下世界大賽冠軍。

大谷的主要贊助商包括New Balance（運動用品）、Seiko Watch（手錶）、Kose（化妝品）、興和（綜合商社）、西川（寢具）、Salesforce（雲端電腦）、三菱UFJ銀行、保時捷、JAL（航空公司）、明治（食品）、Fanatics（商品銷售）、BOSS（服裝）、Oakley（太陽眼鏡）、DIP（人力資源服務）。美媒估算他去年代言收入3500萬美元（日圓51億，新台幣11億）。