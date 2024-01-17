美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本週三（17）於瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF 2024）告訴政商領袖，他沒想到他的職業生涯中面臨這麼多的全球挑戰，包含從以巴戰爭、烏俄戰爭到台灣的緊張局勢，談到加薩走廊的慘狀時他表示實在太揪心（gut-wrenching）並呼籲找出解決之道。

據《路透社》（Reuters）17日報導，布林肯表示，美國總統拜登希望解決的幾乎所有問題都不能靠美國一己之力解決，這與中國大陸國務院總理李強本週二（16）的評論相呼應，李強呼籲加強全球合作。

布林肯將加薩地區的衝突描述為「揪心」他表示解決這一情況所需的是建立一個擁有「能夠滿足人們需求並與以色列合作有效的政府結構」即巴勒斯坦國，兩國方案。

他在達沃斯的世界經濟論壇的主題演講中說：「這種苦難令我心碎，」並補充說：「問題是應該怎麼辦。」

美國國務卿表示，中東幾乎每個國家都希望美國參與討論如何結束以色列與哈瑪斯在加薩走廊中進行的戰爭。

以色列對哈瑪斯的襲擊做出了圍困、轟炸和對加薩的地面入侵的回應，這使得這個小小的沿海領土受到嚴重破壞，據加薩衛生官員稱，已造成超過24000人死亡。