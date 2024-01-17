三上悠亞以偶像團體SKE48Team S出道，2015年轉戰AV界，深受粉絲喜愛，在去年（2023）正式引退。近日她上節目被問到會不會和粉絲交往，以前還是女優身分時，這種問題都不好回答，不過已經引退的三上悠亞，沒什麼顧忌了，大方回答，還開出希望的收入條件。

三上悠亞昨（16日）擔任日本女諧星主持的節目《岩倉與吉住的節目》嘉賓，其中一個問題是「有沒有可能跟粉絲發展出男女關係？」她坦言機率「大約50%，不是0」，她補充說「這取決於粉絲是到哪種程度」，她表示如果是每場活動都會來的鐵粉，「如果是自己的忠實粉絲，就不會真的把他視為一個浪漫的對象。」

此外，三上悠亞還透露「我以前每次活動都有粉絲來參加，我甚至會和他們一起合照。」而還有一些粉絲表示希望能和她在同一家公司工作，甚至有粉絲以演員身分找過來，最後三上悠亞拒絕邀約，對於粉絲的瘋狂行為，現場來賓都十分驚訝。

而當節目問到「希望伴侶的年收入是多少？」這個問題時，三上悠亞表示「大約3千萬元日幣（約652萬元新台幣）。對不起，我從來沒有打過工，我不知道平均年收入。」她表示這個標準是已經放很低了，她個人是希望另一半賺得比她多，而當被問到最理想的年收是多少時，三上悠亞表示是1億元日幣（約2172萬元新台幣），她希望另一半和她可以一起工作、旅行，相互扶持。