新潮流辦公室今（17）日發布新聞稿指出，經與民進黨總統當選人賴清德討論後，基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員，對此新北市議員江怡臻表示，當國民黨重返國會第一大黨，都還在不斷反省檢討，民進黨失去國會，首要的選舉檢討竟是賴清德退出新潮流，令人錯愕不已。

江怡臻提及，2006年新系總召賴清德就呼應民進黨全代會解散派系的決議，然而2024總統當選人賴清德卻還在喊退出派系，難道是為了合理化將為新系多位落選人安插職位嗎？未來的內閣人事安排，相當令人矚目。

外界關注大選後政治情勢發展，新北市議員江怡臻表示，國民黨重返國會第一大黨，新科立委平均年齡也較國會平均還低，顯見國民黨年輕化改革成果，但沒有樂觀的空間，黨內已啟動全國各地檢討感恩會，持續聆聽第一線心聲。

江怡臻說，國民黨從九合一大勝走到國會最大黨，許多激戰區成功翻轉為勝選區，也有艱困區被扭轉局勢，國民黨應該穩住腳步，守護得來不易的成果，集中力量持續改革，才有望真正重返執政。

面對外界認為國會龍頭是否藍白合，江怡臻說，除了立院正副院長，藍白兩黨能合作非常多議題和法案，也有許多民進黨八年執政黑箱需要揭弊，立法院已不是「民進黨的立法院」；至於正副院長人選合作與否，江怡臻認為，下周舉行完國民黨新科立委座談會，凝聚共識後，才可望比較明朗。