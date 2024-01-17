古裝劇《仙劍奇俠傳》系列，是根據遊戲改編的電視劇。如今一線演員胡歌、劉亦菲、楊冪、唐嫣、霍建華等人，當年都曾出演該系列。《仙劍奇俠傳4》今（17日）晚空降播出，卻因為番位問題吵翻天。

《仙劍奇俠傳4》今晚空降播出，不過在還未播出前，已經掛在微博熱搜一整天，原因是「番位喬不攏」，有4千年一遇美女封號的女主角鞠婧禕，透過工作室發文，指控劇組違約。

《仙劍奇俠傳4》微博官宣角色的發文，特別提到女主角鞠婧禕和男主角陳哲遠「番位不分先後」，卻因此引發爭議，雙方粉絲吵得不可開交，鞠婧禕工作室還發出長文，怒控劇組違約，強調：「在工作室所屬經紀公司為演員鞠婧禕簽署的出演合同中，關於藝人署名方式的約定為『單幅字幕且位列所有演員署名第一位』」。

鞠婧禕工作室表示：「我們一直相信辛苦付出必然會有相應收穫，真誠投入能夠換來平等對待。然而今日，片方在官宣時的署名方式並未尊重合同約定事實，令人無法理解」。

鞠婧禕工作室提到，鞠婧禕對於該劇集十分用心，也因為作品受到許多網路謠言惡意的攻擊，不過為了維護作品在觀眾心中的印象，因此選擇了一再忍讓，讓各種輿論發酵至今。現決定出來發聲，主要是因為各種輿論發酵，謠言愈演愈烈：「合同是維護公平正義的底線，只有按照合同條款履行各自職責，才能避免爭議，真正遏止不正之氣」，目前劇組尚未正面發聲回應鞠婧禕方的指控。