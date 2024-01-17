2024總統立委選舉落幕，政治評論員李正皓原和民進黨合作參選新北市第九選區（永和）立委，但最後因綠營基層反彈而退選，不過李正皓在這場選戰中輔選能量驚人，李正皓15日也在臉書上表示，是「揭弊集團」與「搶救王義川大兵」這兩個專案救贖了他的2023，不過李正皓也提到，「我曾經很怨恨那些在我最痛苦時的時候向我丟石頭的人。有明知不是事實，卻在網路上編造故事攻擊我的民進黨立院助理、有打著在地大旗批鬥我空降永和，但自己參選卻創下歷屆民進黨最低得票數的里長、有自己在現實一事無成，但在網路上卻各種開酸的酸民，我不會原諒你們，你們不值得被原諒」，引發討論。

李正皓15日在臉書上PO出一篇「關於這場大選」的文章表示，「選後兩天，我自己也沈澱了兩天，終於能把一些心情與情緒整理成文字跟大家分享」，李正皓直言，「2022年的下半年與2023年的上半年對我來說是很辛苦的一段時間，2022下半年我議員落選、2023上半年我立委退選，這些挫折密集的集中在一年之內發生，這對任何一個人來說都是很難受的一段過程」。

李正皓也說，「我真心謝謝卓冠廷與王義川，讓我在最好的時間點遇到最好的夥伴與最好的候選人；更謝謝一路支持揭弊集團與搶救王義川大兵的朋友，你們讓我在2023年的一片漆黑中看到了希望的篝火。『正向、歡笑、負責任』是我在這場大選中堅持的三個理念」。

李正皓直言，「要爆料可以，請拿出真實且可供檢驗的資料；要競爭沒關係，請提出完整且可行的政見；要辯論沒在怕，時間、地點、主題任你選」。李正皓也說，「雖然這場大選的過程中有太多的不盡如人意。被罷免的市長、道貌岸然的聖人、土地的主人紛紛回歸，但我們也守住了民主路上的方向盤不被中國代理人搶走的底線、也保持了立法院未來能夠合縱連橫的空間，這些都是大家努力的結果」。

李正皓也提到，「雖然現在很多人在網路上刷一片王義川、卓冠廷、李正皓拯救了這場大選，但事實上是『揭弊集團』與『搶救王義川大兵』這兩個專案救贖了我的2023」。李正皓最後也說，「我曾經很怨恨那些在我最痛苦時的時候向我丟石頭的人。有明知不是事實，卻在網路上編造故事攻擊我的民進黨立院助理、有打著在地大旗批鬥我空降永和，但自己參選卻創下歷屆民進黨最低得票數的里長、有自己在現實一事無成，但在網路上卻各種開酸的酸民，我不會原諒你們，你們不值得被原諒，但我已經與自己的情緒和解。我會繼續抬頭前行，謝謝一路給我鼓勵與支持的朋友，2024年我們民主路再相見！」