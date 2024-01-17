2024立委選舉落幕，台北市第四選區(內湖南港)現任立委高嘉瑜競選連任失敗，遭國民黨對手李彥秀翻盤。高嘉瑜近日也在臉書分享選後心聲，透露自己瘦到剩46.3公斤，不過臉書粉專的粉絲突破40萬人，今(17日)則貼出一段唱台語歌曲《無言花》的影片，似乎是把遺憾敗選的心聲化作歌聲唱出來。網友也留言鼓勵：「離開了後才來思念，這句歌詞唱出了現在的心情」、「把歌喉練好，四年後再出發」。

台北第4選區（內湖、南港）立委選舉，自選前就被視為「三姝對決」激戰區，國民黨李彥秀開票後一路領先，最終以112,743票，得票率47.64%，打敗高嘉瑜的95,241票，得票率40.24%；台灣基進的吳欣岱則取得26,382票，得票率11.15%。

高嘉瑜選後到選區各處謝票，並發放絕版的「瑜躍龍門」龍年春聯，她昨在臉書發文說，「粉專突然突破40萬，謝謝大家關心我」。今則貼出一張體重計照片，透露自己體重瘦到46.3公斤，「失之東隅，收之桑榆，瘦到理想體重」。

高嘉瑜今晚在臉書貼出一段唱歌影片，配文僅寫了歌名《無言花》，影片中的高嘉瑜深情的唱出：「離開了後才來思念，親像一蕊無言花，惦惦來開，惦惦水」、「你敢有聽見花謝若落土，破碎是誰人的心肝」。像是把競選連任失敗的遺憾，化作歌聲唱給選民聽。

許多網友也留言，「離開了後才來思念，這句歌詞唱出了現在的心情」、「只有我覺得，這個是嘉瑜台語歌唱的最好聽的，有錯覺嗎」、「終於可以好好放輕鬆唱歌了」、「好聽哦！歌聲進步了！加油」、「委員加油，把歌喉練好，四年後再出發」、「好聽，這個才是你」、「心情放輕鬆，以後的路還很長，加油」。