韓國人氣戀愛實境秀《單身即地獄3》從開播就話題不斷，如今收官後男女出演者們私下互動也成為焦點。在節目裡被形容是「海王」的李官熙，最後與崔慧善配對成功，因此兩人是否真的交往遭到觀眾放大關注；近日有網友挖出兩人互動頻繁，且崔慧善還按讚粉絲詢問是否交往李官熙的留言，疑似認愛。

《單身3》中男女出演者們為找到對的人，不斷展現個人魅力，而6位男人裡最受女出演者欣賞的就是李官熙，有多位女子都想和他前往天堂島；節目進入大結局時，觀眾也都好奇李官熙到底情歸何處，當他選擇崔慧善而不是人氣王尹廈情，讓眾人跌破眼鏡。

不僅節目上配對成功，崔慧善與李官熙私下互動也被網友放大檢視，像是崔慧善曬美照下能看到李官熙問她「什麼時候來看球」；或是李官熙近期穿戴的配件，也被發現是崔慧善喜歡的綠色；有粉絲還在崔慧善發文底下留言，問到「是否與李官熙真的交往」，還被崔慧善本人按讚。

各種小細節也讓忠實觀眾忍不住推測李官熙和崔慧善交往了，紛紛狂推「在一起趕快公開吧，想看你們放閃」、「想看節目外真實情侶的樣子」。其實先前李官熙公開受訪時曾透露，很難詳細告知大家兩人互動狀況，「但第3季的大家私下感情都很好，我當然也有跟慧善聯絡」，他也坦承，自認兩人的關係不適合自己單方面回應。