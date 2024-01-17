新潮流辦公室今(17日)發新聞稿，宣布民進黨總統當選人賴清德「不再是新潮流一員」，引發熱議。新潮流總幹事段宜康表示，派系內部選前就有這樣的聲音，除了基於尊重總統職務，總統也應避免與派系之間有所牽扯。他指出，新系很快就形成共識，在選後公開此事。名嘴黃揚明直酸，蔡英文還沒有卸任總統，新系就在暗指蔡與英系有所牽扯是不妥的嗎？網友表示「為柯白綠合掃除障礙」、「只要身體是誠實的就好了！」

黃揚明今(17日)在臉書發文提到：段宜康指出，總統不但是國家元首，身負帶領政府、主持國政的重任，基於對總統職位的尊重，以及派系內部也認為，總統應該避免與派系之間有所牽扯，「這是不好的事情」，因此新潮流共同做出這樣的決定，並在選舉過後宣布。

黃揚明驚呼「蔡總統還沒有卸任，新系就在暗指蔡與英系有所牽扯是不妥的嗎？」

「賴神退出新潮流，新潮流臭了嗎？是不沾鍋？是切割？是斷尾求生？是自立門戶？」名嘴歷史哥李易修也開酸直呼：但無論如何，不得不佩服黨的喪事喜辦、一本正經把幹話說得清麗脫俗的功力。他質疑，「總統應避免與派系牽扯」？那當過總統的扁系、英系，就還是「派系」啊！選過總統的蘇系、謝系，也是「派系」啊！就坐等未來不要出現「賴系」？「不然是不是又要再吞一次曲棍球？上次還沒吞呢！」

網友表示「賴總統退出新潮流後，就為柯文哲掃除障礙了。柯文哲可以白綠結合了。柯說：新潮流不倒，台灣不會好。現在，柯文哲放心了！」、「很會演，劇本都鋪陳好了吧，反正每個國家都一樣啊、剛當選的總統鬥爭上一任才能贏得威望！蔡英文自己不是也是嗎？經過這次選舉終於看清小國的民主真的都是假的⋯原來都是美國為了自己的利益而合演出一齣大劇」、「做做樣子而已，只要身體是誠實的就好了！」