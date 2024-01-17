小優發現某任男友抽屜都是情趣用品。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（18）日晚間10點播出「談戀愛總是被劈腿？演藝圈綠帽軍團來了」主題。「最美魚販」劉心語的情路很坎坷，曾經被交往8年的男友劈腿，還在對方的電腦發現私密影片。

讓劉心語無奈的是，儘管付出再多，還是遭到背叛：「我想說要努力賺錢才能買他要的東西，我大夜班當護理師，早上去當舞者，但他也沒有要娶我的意思。有天我下班突然接到電話說『劉小姐，妳男友劈腿妳知不知道，其實妳上大夜班的時候，他常常把我帶回你們家睡』。」

這經歷讓在場來賓聽了超傻眼，劉心語還是一再心軟原諒對方，直到發現男方的秘密後才想通：「我原諒他半年後，他又劈腿，而且他長期把女生帶回家就算了，他的電腦D槽全部都是很多女孩子的裸照，女孩子都不知道被偷拍。」

小優同樣遇過渣男：「我住他家，他手機一直震，我一打開就發現他在店裡早班、晚班都各有一個女友，而且還發現一些性愛照，可是他痛哭流涕跪著求我，還打自己20幾個巴掌，我就沒辦法離開他，怕他真的會自殘。」

後來小優幫他整理家裡，發現有一個神祕抽屜，全部都是女生的內衣褲還有情趣用品，辯稱是媽媽的，超爛理由讓在場來賓都無法認同。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

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