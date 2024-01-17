花蓮鳳林分局翁姓員警酒駕肇事，一度推給妻子，遭移送法辦。（民眾提供）

花蓮鳳林分局翁姓員警酒駕肇事，一度推給妻子，遭移送法辦。（民眾提供）

花蓮縣警察局鳳林分局36歲翁姓員警本月15日晚間聚餐飲酒，約8時許由妻子駕車返家，途中夫妻因故起爭執，帶有酒意的翁員警索性下車自己開，開沒多久撞擊路旁排水工程的工地，導致李姓工人腿部受傷。員警到場，翁員擔心遭到懲處，謊稱是妻子開車，警方勸說下，他才坦承酒駕，酒測值0.7，被依公共危險等罪嫌函送地檢署偵辦。

縣警局晚間發布新聞，有關翁姓員警休假期間，發生酒後駕車肇事案件，翁員一時心虛謊稱為其妻子所駕駛，後經查證為翁員本人駕駛，除依涉嫌公共危險等罪嫌函送地檢署偵辦。翁員記一大過處分及調整服務地區，並列年終考績丙等等重懲，另將追究相關考核監督不周人員責任。

員警酒駕肇事發生於15日休假日，他跟妻子還有友人吃飯喝酒，回程途中晚間在吉安鄉吉安路三段與福昌路口，不慎撞擊路旁排水工程的工地，推撞約50公尺，車子才停下來。事故導致工地設施噴出，一名李姓工人不慎畫傷腿部，幸好送醫後沒大礙。

翁員擔心被警局懲處，現場一度否認開車，稱是妻子開的，但處理員警認為，現場沒有監視器，加上有目擊指稱是翁員開車。因為無法確認是誰開車，處理員警只好依照規定先對翁姓員警，跟她的妻子進行酒測，當場查到翁酒測值高達0.7。

在員警勸說下，翁姓員警自知難逃罪責，只能坦承酒後開車，翁員當場後悔痛哭，懊悔不已。

縣警局也再次重申，將持續強化員警法紀教育，宣示酒駕零容忍，絕不可酒後駕車，對於員警酒駕行為絕對嚴懲不貸。

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