【全程字幕】立院龍頭之爭！傳國民黨推韓國瑜配民眾黨「他」 柯文哲愣數秒：畫面太有趣 @ChinaTimes

2024總統立委大選落幕，民進黨必須面對三黨不過半的挑戰，民進黨總統當選人賴清德日前表示，會組成最好團隊、面對國會監督，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（17）日接受YahooTV《齊有此理》主持人王時齊專訪表示，「現在藍白兩黨都在演戲」，柯建銘更爆出，「民眾黨有可能會投給自己，藉以免除投給韓國瑜被恥笑的情況」，引發討論。

柯建銘在節目中指出，選舉結果藍白共62席、民進黨51席，這是要面對的，立法院長功能是什麼，重要工作是組織院會，還有外交，立法院長是資深實質的象徵，站在這個角度，並不是立法院長，法案就一路順遂，所以要很務實面對，對我們來說是高度充滿挑戰的局面。

柯建銘還表示，民進黨不要祈求違背原則的東西，但要有危機意識。針對正副院長是否可能有「綠白合」？他說，除非民眾黨主動起義來歸，否則若民眾黨和韓國瑜合作，藍白合就是自取其辱和沈淪，國民黨沒有可信賴的，但民眾黨會團進團出，民進黨也必須務實面對。

柯建銘也提到，如果在未來的立法院正、副院長選舉，國民黨和民眾黨要合作的話，「他們就自己去藍白合」，柯建銘認為，民眾黨有可能會投給自己，藉以免除投給韓國瑜被恥笑的情況。柯建銘直言，「藍白兩黨在演戲，現在還只是開始」，柯建銘也強調，「立法院長是國家的顏面，應該要以是否適任決定」，並不是說用毫無憲政體制的東西綁架，我們並不會理這套。

柯建銘表示，召委方面藍白合也不可能拿到國會任何委員會2席召委，各委員會召委至少有一席，他表示，沒有過半的國會，後面的苦頭才多，這是充滿困難與挑戰的國會，而不是院長是誰的。

柯建銘指出，不用杞人憂天，有理才有力，不用太悲觀，沒過半的國會，過去民進黨執政時期，國會曾在2006年審查2007年總預算，閣揆蘇貞昌、副閣揆蔡英文，當年總預算沒有過，只能發薪水，經建計畫不能動；換張俊雄當閣揆才過。之後重大建設計畫勢必也會被卡住。