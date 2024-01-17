中市再傳KTV霸凌事件，長髮少女被迫掌嘴下跪，還慘遭K頭

台中又發生KTV霸凌事件，1名未成年長髮妹昨（16日）凌晨在北屯區1家自助式KTV包廂內，被迫自己掌嘴多達15下，還遭2名女子輪流拳打腳踢、扯髮、Ｋ頭、丟擲冰塊，還要她下跪，殘暴行徑全都錄還PO網，轄區警方透過店內外監視器，今（17日）晚間將2名動用私刑女子查緝到案，初步了解，動手原因是彼此在網路互嗆飆罵，引發不滿。

台中西屯區某KTV去（2023）年才爆發1起暴力事件，孫姓女子因債務糾紛，遭1男1女扯髮、踹頭，更以熱湯潑臉；未料不到1年中市又發生KTV霸凌事件。

臉書社團「黑色豪門企業」、「爆料公社二社」出現1段註明「2024／01／16飛妹押人去KTV虐給乾哥看」長達1分19秒的影片，片中1名看似未成年的長髮少女，先是被迫自打耳光15下，一旁有人出聲譏「有這麼小力嗎？」、「我打一次給妳看好不好？」，接著1名穿著LV短袖T恤的同夥，朝長髮少女狠打1巴掌。

而另1名右臂刺青、穿露背裝的女子扯住少女頭髮要她向人道歉，接著連續朝她拳打腳踢，拉扯頭髮還狠K少女頭部，並口吐三字經。當長髮少女被打到坐在椅子上，刺青女還向她潑冰水，一旁穿LV同夥更持水壼砸頭，行徑殘暴。

轄區中市警五分局表示，確認事發地點是在北屯區和福路某KTV，經主動介入調查並調閱相關監視器，5小時內已循線掌握2名涉嫌女子，並帶回警局偵訊以釐清事情真相。

警方呼籲，如遇有糾紛應循法律途徑解決，警方對於暴力或霸凌行為決不容許，必定嚴查速辦絕不寬貸，還給市民良好的治安環境。

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