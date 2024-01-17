全聯龍年福袋頭獎祭出Tesla、Volvo 4台共豪華電動名車，4台車總金額破千萬元，數量也創新高。 （全聯提供）

全聯3000元福箱－Discovery 26吋多功能露營行李箱，限量7560個。（全聯提供）

全聯300元福袋－福利熊龍年生肖偶袋，限量13萬個。（全聯提供）

大年初一重頭戲超市福袋公布，其中全聯破天荒祭出4台電動車大獎，為歷年最多，全部獎項價值超過1400萬元新高；家樂福福袋主打旅遊獎項，除了一年份環島行，還有羅馬、米蘭機加酒，另也與桂格品牌合作，獨家推出抽電動車，及尾牙買家電加碼抽南極之旅等大獎。

全聯春節福袋從2014年首創超市開賣以來，今年龍年更祭出史上最高獎項，總金額超過1400萬元，光電動車就達4台，比去年多送1台，包含市價325萬元的Tesla Model X 2台、市價193萬元的Volvo XC40 Recharge 2台，4台電動車價值就達千萬元，還有gogoro也是首度加入全聯福袋，就祭出15台gogoro「VIVA XL」，及挪威奮進號自由行3日、華航日本東京、菲律賓宿霧來回機票，光機票獎項就祭出68張，全獎項共達325名，總計34份抽獎序號，中獎率約千分之一。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，今年龍年福袋在福袋、福箱、福鍋等多元商品加持下，完銷業績將可突破1億元，較去年的6000多萬元成長近7成，尤其高單價的「福箱」向來賣最好，今年推出900元的「Discovery四輪摺疊收納購物車」、3000元的「Discovery26吋多功能露營行李箱」兩款，共限量3萬多個，一定是初一排隊搶購的目標。此外，因北漂族過年返鄉多，觀察到福袋在南部銷售比北部好，消費者可以先鎖定分店搶購，福袋會一路賣到2月15日。

全聯1800元福鍋－德國雙人多功能微電腦電子鍋2L，實體門市限量6900個、小時達限量3000個。（全聯提供）

如果不想排隊搶福袋，全聯的「福鍋」也可一次滿足線上線下消費者，此次推出的「德國雙人多功能微電腦電子鍋2L」，市價8800元，花1800元就能買到還能參加抽獎，實體門市限量6900個、全聯小時達限量3000個，大年初一2月10日早上10點同於全聯小時達App開搶，實體門市福袋、福箱、福鍋都於9點現場開賣。

家樂福新年福袋，也將於2月10日大年初一上午10點，於全台量販、超市分店開賣，維持去年相同198元售價，內有總價值超過500元的零食、餅乾、飲料、麵類等，全台限量1萬2000份福袋，量販店預計每店100份、超市店預計10至30份。而今年為考量旅遊潮，可於家樂福線上購物可於1月29日預先早鳥搶購，限量共2400份福袋。

今年家樂福福袋採刮刮卡上的抽獎序號兌獎，獎項推出價值近30萬元的全台環島、跳島住一年，共5名；價值近14萬元的羅馬雙人自由行6天3夜機＋酒、米蘭6天3夜雙人自由行機＋酒各1名。另一方面，為衝龍年尾牙家電買氣，家樂福再加碼送出總價值400萬元獎項，滿5000元可抽一次，最大獎是價值167萬8000元的「2024追夢號郵輪南極尊爵20日之旅」；另也與桂格獨家合作，購買桂格商品有機會抽中Tesla Model Y，價值179萬元。

家樂福新年福袋將於大年初一上午10點開賣，另與桂格獨家活動，購買桂格商品有機會抽中Tesla Model Y，價值179萬元。（家樂福提供）

家樂福福袋刮刮卡祭出全台環島、跳島住一年、羅馬雙人自由行等大獎。（家樂福提供）