2023年的美股漲勢讓人跌破眼鏡，可是在2024年卻開局不佳，讓不少投資人感到不安，憂心這是長期低迷的開始。不過美國銀行（Bank of America）技術研究策略師Stephen Suttmeier近日卻在報告中做出大膽預測，指出目前只走到本輪美股牛市的「中年」階段，預計牛市可能會持續到2033年。

Stephen Suttmeier在給客戶的影片訊息中表示，「要知道你要去哪裡，就得知道你去過哪裡」。他觀察了1950年至1966年以及1980年至2000年的美股長期牛市，藉此繪製出當前反彈的路線圖。

Stephen Suttmeier指出，這一輪的長期牛市正式開始於2013年4月，當時標普500指數超越了2000年網路泡沫與2007年房地產泡沫時期達到的高點。如今這輪長期牛市邁入第11個年頭，從歷史經驗來看，從這裡開始還有很長的路要走。

Stephen Suttmeier的報告中提到，從過去的表現來看，股市的反彈將在2029年至2033年之間結束。對Stephen Suttmeier來說，這顯然是個看漲訊號。他預估標普500指數在2024年大部分的時間裡都會在5000點以上，而這要歸功於總統選舉周期第4年的積極季節性因素。

Stephen Suttmeier預估，今年標普500指數最高上看5600點，較當前水平上漲約18%，甚至遠高於華爾街目前最樂觀的預測。