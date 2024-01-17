老學校（Old School）意思是經典不敗的老式做法，烏克蘭正在積極尋找應對俄羅斯雷區的解決方案，而近期在社群媒體電報（Telegram）頻道上廣為流傳著裝備有英國造除雷鏟（又稱除雷鋤）的烏克蘭T-72M1（波蘭型號）照片，而這一套除雷鏟也不是第一次裝配在T-72和後繼車款上，印度先前就已經採用過。

⚡️The knife trawl Track Width Mine Plows (TWMP) developed by the 🇬🇧British Pearson Engineering was first seen on the 🇺🇦Ukrainian T-72M1 tank.



Previously, thousands of similar trawls were supplied by the company for the Indian Army's T-72M1, T-90S and Arjun MK1 tanks, as well as… pic.twitter.com/ozzb4FRuGy — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) January 16, 2024

據《保加利亞軍事新聞》（Bulgaria Military）17日報導，由英國Pearson Engineering開發的履帶寬度除雷鏟（Track Width Mine Plows, TWMP）首次亮相於烏克蘭的T-72M1坦克上。在此之前，該司已經為印度陸軍的T-72M1、T-90S和Arjun MK1印度國造坦克提供了數千組這些除雷鏟，也有一些西方裝甲車輛使用了這些設備。

英國向烏克蘭軍隊提供這些排雷裝置，可能是為了提升烏克蘭裝甲車輛克服雷區的能力，除雷鏟，也稱為除雷鋤，是現代坦克不可或缺的工具。它們主要用於在雷區中開闢通路，使坦克和其他裝甲車輛能夠安全地穿越潛在危險的地形。

安裝在坦克前部的刀式雷掃通過在坦克前進時物理挖掘地面來工作。除雷鋤的「刀片」或「刀具」設計可以切入地面，從而在過程中使埋在地下的任何地雷被刨出，浮出地表，可以安全引爆或清除，本身設計也都能承受地雷提前引爆的傷害。