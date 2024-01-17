台鋼雄鷹17日舉行「I’m IN飛向一軍」成軍記者會，會中公布一、二軍教練團，原擔任統籌教練的林振賢新球季將擔任二軍總教練，鄧蒔陽、邱俊文、吳承翰都是新加入教練團，目前只差二軍捕手教練尚在洽談中，其餘教練團都已定案，確定的名單中也未出現林威助的名字。
領隊劉東洋表示，會選擇林振賢擔任二軍總教練，主要考量一、二軍溝通、聯繫很重要，「他跟洪總也共事多年，且當過幾年二軍總教練、帶過冬季聯盟，他也是我們創隊的統籌教練，帶兵也很嚴格，以他這樣的經驗、綜合各項條件都很符合。」
至於從國立體大新網羅來的二軍內野教練邱俊文，劉東洋說：「本來二軍就需要內野守備教練，有了解他的風評、在國體帶隊資歷，而且他在當選手時我就認識他，也謝謝龔榮堂教練成全。」
另外針對二軍教練團部分，目前還有捕手教練還在洽談中，劉東洋表示，本國籍、日本及教練都有在看，會找最合適人選。
一軍
總教練：洪一中 (2)
首席兼內野守備教練：鄧蒔陽(68)
打擊教練：路易士 (23)
外野守備兼跑壘教練：黃甘霖(53)
投手統籌教練：橫田久則 (34)
投手教練：蕭任汶(38)
牛棚教練：沈柏蒼 (35)
捕手教練：鄭漢禮(89)
體能總監：里隆文
體能訓練員：林大展
二軍
總教練：林振賢 (81)
首席兼打擊教練：蔡昱詳 (63)
助理打擊教練：鄭乃文 (96)
內野守備教練：邱俊文 (76)
外野守備兼跑壘教練：吳承翰（51)
助理投手教練：福永春吾 (14)
捕手教練：洽談中
體能訓練員：陸康其
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