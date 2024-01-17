侯友宜親自頒獎表揚警、義消楷模，獲獎隊員的家眷也上台同享榮耀。（王揚傑攝）

侯友宜親自頒獎表揚警、義消楷模，獲獎隊員的家眷也上台同享榮耀。（王揚傑攝）

新北市消防局今晚舉行「113年度消防暨義消楷模表揚大會」。（王揚傑攝）

新北市消防局今晚舉行「113年度消防暨義消楷模表揚大會」。（王揚傑攝）

新北市消防局今（17日）晚在新莊區舉行「113年度消防暨義消楷模表揚大會」，新北市長侯友宜親自頒獎表揚191位警、義消楷模，並代表市民感謝全體消防與義消無私的奉獻與卓越的表現，守護新北市的安全，讓市民可以安居樂業。

侯友宜表示，消防局的警消及義消並肩合作，在去年一整年，持續提供市民完善的救災救護服務，112年度OHCA存活率將近11.5％。此外，新北市是人口數最多的縣市，119的報案量及勤務量也是全台最多，派遣效率平均19秒為全台最快，天然災害5年零死亡、火災發生率逐年下降，這些不單單只有警消同仁的貢獻，義消夥伴也同樣謹慎地面對每一場災害，今天受獎的191位都是楷模中的楷模。

侯友宜特別提到，獲表揚的第五救災救護大隊清水分隊隊員黃建倫，5年內拯救了6位OHCA患者，非常不容易。每次出勤救護任務時，都是對生命的守護及貢獻，同時努力充實救護專業技能，為社會貢獻，保護更多的生命。

義消楷模方面，三重義消救護分隊隊員溫世同是本次義消楷模中最年輕的得獎義消，退伍後即加入義消行列，參與過異物梗塞造成的OHCA救護，協助實施CPR及AED等急救處置，最終成功使患者恢復呼吸心跳。

福營義消分隊副小隊長蔡進聰於2021年虎豹潭救溺勤務中，順利救出6名受難者，更利用業餘時間，參加2022年新北市義消競技大賽小泵浦項目，榮獲第1名佳績。

侯友宜表示，消防及義消人員身是穩定社會安全的中堅力量，在面臨各項災情時團結一心、分秒必爭，為守護市民朋友們的安全，竭盡所能；近來新北市OHCA存活率、康復出院率逐年上升，火災量降低，皆顯示新北市推動「減災」、「防災」的成效顯著。