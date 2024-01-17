民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪16日在臉書發文爆料，選後，國民黨人士打好幾次手機給柯文哲，不過柯文哲沒接，甚至稱柯文哲跟她說，「我已經不想接了，被騙一次，就不會再上第二次當了」。媒體人謝寒冰認為，陳佩琪現在講這個，「很無聊」。

謝寒冰今(17日)在中天《洪淑芬辣晚報》節目中表示，陳佩琪的個性，大家應該都有點認識，她是一個非常不服輸的人，她認為自己有理，就會講出來。柯文哲大概也不容易控制她，所以就會常常形成這樣的狀況。

針對陳佩琪爆料國民黨人士打好幾次手機給柯文哲，謝寒冰認為，陳佩琪講這個，基本上很無聊。因為選舉時，講這個可能還有點效果，影射一下國民黨總統候選人侯友宜，凝固自己支持者的情緒，甚至讓一些看不慣侯友宜的人，可能投奔到白營來。可是現在選完了，陳佩琪講這個幹嘛。

謝寒冰認為，現在侯友宜只不過是新北市長，沒有任何國民黨的黨職，他能夠設計柯文哲什麼。很明顯侯友宜選後會打給柯文哲，就是致意一下，這樣子而已，因為大家是競爭對手，不管真假，選完大家的基本風度，就是彼此致意，這是基本禮貌。