又是一個新傳奇！日本AV女優大槻響日前與粉絲在成人平台直播互動時，電腦畫面不明原因突然黑屏，只好中止與粉絲的聊天，後來，大槻響也在自己的X平台(前身推特)上發文，並放上「土下座」道歉的姿勢表示，當下因為潮吹「水噴太多」，導致電腦故障，她也表示會在下個月於該成人平台再次舉辦線上聊天。

日前AV女優大槻響在X平台(前推特)發出1張趴在桌子上道歉的照片，她表示在和粉絲在日本成人平台直播互動時，畫面突然不顯示黑畫面，和粉絲的聊天也就終止，其原因應該是她潮吹「水噴太多」噴到電腦，導致電腦接觸不良，發出劈劈啪啪的聲音，像是要爆炸似的，於是只好取消，對於粉絲感到抱歉，不過她也指出會在下個月再舉辦，和粉絲進行聊天。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「又是一個新傳奇」、「這不是妳的錯」、「煩惱也是一種樂趣」、「機械故障很常見」、「辛苦了」、「沒關係，我有一次的難得經驗，下個月會在看，連跪倒都很可愛」。

日前，AV女優達人一劍浣春秋在《JKF論壇》發文指出，日本成人平台線上聊天室以每分每秒計費，因此收費昂貴，於是AV女優為了要將聊天室的粉絲留下來，每個都是賣力演出，就有1知名AV女優藤浦惠形容像是「淫亂派對」，沒想到，這次換AV女優大槻響於直播當下，在螢幕前潮吹將電腦噴壞了。