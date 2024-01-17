美式賣場好市多提供各式各樣的食材，其中不乏許多國產水果。一位女子發現，好市多近日上架了適逢盛產期的苗栗大湖香水草莓，1公斤要價699元，讓她忍不住驚呼「貴很多喔」，貼文一出引發熱議，許多內行人說明，今年草莓因為疫病減產了1／3面積，加上營養劑、肥料等成本都漲價，現在大湖自採草莓一斤就要450元至500元，「好市多沒比較貴」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「大湖草莓出現了！貴很多喔～」；仔細一看附圖則可發現，好市多賣場的標示牌載明，苗栗大湖草莓1公斤要價699元，品種是香水草莓。

對此，許多網友紛紛回應，「換算一斤420，太恐怖了，傳統市場目前不知道是多少？」、「感覺是一個農藥很多的水果，建議少吃一點」、「去苗栗大湖自採，多了樂趣」、「你不買我不買，明天降500！」、「之前看到就是這價格了」、「真的可以買，公斤欸！不是一斤欸！」

不少內行人則透露，「大湖現在自採草莓一斤450－500，好市多沒比較貴」、「大湖農會12月份就為了疫病減產1／3面積開會了，加上營養劑、肥料、種苗都漲價，嫌貴吃少一點就好，要便宜等元宵過後」、「台中350／斤」、「我們昨天才去大湖採，一斤450」、「產地講一下現況，去年已經夠慘，今年病害更嚴重，貴是正常。一個草莓園產量剩下3成多」。