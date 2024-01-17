男星王嘉爾帥氣外表和優秀語言能力，出道至今擁有超高人氣，是許多大牌的代言寵兒。近日現身巴黎時裝周現場看秀，發文與粉絲分享，意外被發現手背上多出「3個英文詞彙」的新刺青，引發討論。

今（17日）王嘉爾透過微博發文營業，貼出多張巴黎時裝周形象照，寫下：「I‘m here」。畫面中可見他整套全黑色系的英倫風穿搭，搭配同色系針織帽和皮手套，手上佩戴戒指相當酷帥。有眼尖粉絲注意到他手腕上的新刺青「Love、Trust、Principle」三個英文詞彙，藏著滿滿細節。

事實上，早在去年的12月29日，王嘉爾就已經悄悄在微博上預告此事，當時他發文寫下：「1月2024，要有愛LOVE、信任 TRUST、原則 PRINCIPLE」，如今看到王嘉爾的新刺青，瞬間讓粉絲秒懂意思，紛紛留言表示：「被你帥迷糊了」、「紋身真不錯」、「寶寶你要把我迷死了」。