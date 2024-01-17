台鋼雄鷹17日在高雄展覽館舉行「I’m IN飛向一軍」成軍記者會，中職會長蔡其昌致詞時喊出「台鋼雄鷹2年拿到總冠軍」，並號招高雄球迷要前來相挺；高雄市長陳其邁也說，如果台鋼遇到很多困難的事，市府、球迷一定會挺身而出，全力協助他們所需。

今天成軍記者會，除了集團高層會長謝裕民、董事長王炯棻都出席外，甫連任立法委員、同時也是中職會長的蔡其昌、高雄市長陳其邁也都到場。

蔡其昌致詞說：「味全龍3年總冠軍，台鋼雄鷹看能不能2年拿總冠軍。當年我催生第6隊時，陳市長就特別來拜託，所以高雄人要自己相挺，南部的球迷也要『催落起』去為台鋼加油。」

蔡其昌坦言，近日自己都在忙著謝票，他還自嘲開起玩笑說：「因為你們知道我這個會長差點沒選上，其實很多球迷不是民進黨，只是蔡其昌真的是很熱血球迷、真的很愛棒球，所以路上很多球迷都會幫我加油打氣，雖然我覺得他們總統投柯P，但會長選上立委，才能讓外界聽到棒球界的聲音。」

相隔多年高雄再次有自己的球隊，蔡其昌認為，這能讓南部、高雄球迷有歸屬的球隊，這對南部來講很重要，他還提到先前在選秀順位抽籤時，「最強外掛」安芝儇代表抽出2號籤，「我知道台鋼球迷都希望她抽到1號，希望能把張育成留在高雄，但我不能祝福台鋼明年拿到狀元籤，因為代表今年是最後一名，真的會被台鋼的球迷罵。台鋼真的很投入，除了感謝也希望台灣棒球越來越好。」

聽聞蔡其昌、陳其邁賦予重任，領隊劉東洋笑著說：「還是要一步一步來，先讓市民對球隊有感，因為過去大家都會認為新球隊是弱隊，比較不堪一擊，所以希望讓大家覺得我們是有競爭力最重要。」