對於美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）解讀聯合國大會2578號決議稱並不決定台灣地位，前立委郭正亮認為，這是美國行政部門第一次說，這是很嚴重的話，非常嚴重，「我認為這一定違反中美建交三公報」！

我國位於大洋洲的邦交國諾魯15日「突襲式」與我國斷交，並引用聯合國大會2578號決議作為斷交理由，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）表示，雖然諾魯與台灣斷交是基於主權所做的決定，但仍令人感到失望。

羅森伯格16日召開記者會時強調，2758號決議並不決定台灣地位、不排除台灣與他國建交，也不排除台灣有意義參與聯合國體系，她對於本決議遭到扭曲作為打壓台灣、限制台灣於國際舞台上聲音及影響台灣外交的工具感到失望，且這也不符合國際社會的期待。

羅森伯格重申，美國對台政策很清楚，就是在依循台灣關係法、三個聯合公報、六項保證中的一中政策下，繼續維持與台灣強健的非官方關係。

對此，前立委郭正亮17日在網路節目《明亮看世界》中認為，這是美國行政部門第一次說，美國行政部門這樣講出來，這是很嚴重的話，非常嚴重，「我認為這一定違反中美建交三公報」！