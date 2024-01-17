最近北半球正逢隆冬時節，日照時間縮短，若逢低溫雨雪出不了門，加上最近台灣大選結束影響不少人情緒，情緒容易低落，這時只要吃對食物就有助提振心情。美國《紐約郵報》15日彙整已往研究顯示有助改善情緒、克服憂鬱症狀的5種食物，自助助人。以蔬果、健康脂肪、全穀物為主的飲食，不僅能保持身體健康，還可收滋養心靈之效。

一、鮭魚：這是世界上廣泛認為營養成分最豐富的食材之一，例如omega-3脂肪酸就是能緩解憂鬱症、改善情緒的好物。鮭魚還可減少發炎問題，有些專家認為發炎也會導致憂鬱念頭冒出來。每周至少攝取2份，可滿足營養需求、降低多種疾病風險。

二、菠菜、羽衣甘藍：這兩種蔬菜富含維生素與礦物質，健康好處很多。除了含有omega-3脂肪酸，綠色蔬菜鎂含量高，這是廣為人知可以增強大腦功能、提振情緒的礦物質。

綠色蔬菜富含鎂，有助改善情緒。菠菜就是其中之一。（圖：shutterstock／達志）

三、杏仁：堅果是重要的營養素來源之一，尤其是健康脂肪的來源，有益腦部健康。杏仁富含酪胺酸（Tyrosine），這可防止認知功能衰退，尤其有助於緩解壓力。

四、黑巧克力：吃糖聽起來是讓人開心的事兒，但多數人最終還是高興不起來。黑巧克力則不然，可可含量高，代表富含抗氧化劑，可降血壓、改善膽固醇濃度、降低心臟病風險，抗氧化特性更已獲得能減輕壓力、緩解焦慮情緒的證明。最好選擇可可成分占比70%起跳的黑巧克力，適量食用，方能控制熱量與糖份攝取。

五、莓果：草莓、藍莓等莓果類既美味又營養，還能讓人心情愉悅。莓果的類黃酮含量高，有助調節情緒，還能提高記憶力、減少發炎問題。近期有研究顯示，每天吃草莓有助於降低中年人失智風險；另有研究表明，每天吃藍莓能促進運動表現，運動過程還能燃燒更多脂肪。